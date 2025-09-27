Оккупанты били по Никопольскому и Синельниковскому районам: повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж

В течение дня 27 сентября, российские войска наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение дня российские войска били по Никопольщине из тяжелой артиллерии, направляя туда и дроны. Целились по Никополю, Марганецкой, Покровской громадам.

В результате вражеской атаки разбиты два частных дома.

Фото: Глава ОГА Сергей Лысак / телеграм-канал

На Синельниковщине попадание БпЛА произошло в Николаевской громаде. Горела легковая машина. Пожар потушили.

Отмечается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.

