Оккупанты били по Никопольскому и Синельниковскому районам: повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж
В течение дня 27 сентября, российские войска наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, в течение дня российские войска били по Никопольщине из тяжелой артиллерии, направляя туда и дроны. Целились по Никополю, Марганецкой, Покровской громадам.
В результате вражеской атаки разбиты два частных дома.
На Синельниковщине попадание БпЛА произошло в Николаевской громаде. Горела легковая машина. Пожар потушили.
Отмечается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.
