РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9057 посетителей онлайн
Новости Фото Мошенничества с родственниками военных
662 2

Выманил у вдовы военного около полумиллиона грн: в Киеве будут судить мошенника. ФОТО

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который хитростью и угрозами выманил у вдовы украинского защитника около полумиллиона гривен.

Об этом сообщает столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Об инциденте стало известно правоохранителям в августе этого года, когда в Святошинское управление полиции обратилась 42-летняя женщина, которая сообщила о том, что ее обманул знакомый.

Следствие выяснило, что 37-летний киевлянин, узнав о том, что его знакомая получает государственные выплаты за погибшего мужа - военнослужащего, воспользовался ее доверием. В течение полугода он просил у нее деньги в долг якобы на закрытие кредитов и другие нужды, но все средства тратил на развлечения и азартные игры.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

В Киеве будут судить мужчину, который обманул вдову военного

Когда женщина поняла, что мужчина не собирается возвращать ей деньги, она отказала ему в очередной просьбе.

"После этого злоумышленник возмутился, пришел к потерпевшей домой и, угрожая ножом, заставил ее перечислить еще 130 тысяч гривен. За все время мужчина обманул женщину на сумму около полумиллиона гривен", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

За содеянное обвиняемому грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Семье пленного военного вернули почти 3 млн грн, похищенных мошенниками. ФОТО

Автор: 

Киев (26167) мошенничество (1280) Нацполиция (16786) военнослужащие (6310)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова ублюдіна...
показать весь комментарий
29.09.2025 17:11 Ответить
Виродок! Людське горе так просто не минає. Ті гроші йому ще сто раз ікнуться.
показать весь комментарий
29.09.2025 17:50 Ответить
 
 