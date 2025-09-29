Выманил у вдовы военного около полумиллиона грн: в Киеве будут судить мошенника. ФОТО

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который хитростью и угрозами выманил у вдовы украинского защитника около полумиллиона гривен.

Об этом сообщает столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Об инциденте стало известно правоохранителям в августе этого года, когда в Святошинское управление полиции обратилась 42-летняя женщина, которая сообщила о том, что ее обманул знакомый.

Следствие выяснило, что 37-летний киевлянин, узнав о том, что его знакомая получает государственные выплаты за погибшего мужа - военнослужащего, воспользовался ее доверием. В течение полугода он просил у нее деньги в долг якобы на закрытие кредитов и другие нужды, но все средства тратил на развлечения и азартные игры.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Когда женщина поняла, что мужчина не собирается возвращать ей деньги, она отказала ему в очередной просьбе.

"После этого злоумышленник возмутился, пришел к потерпевшей домой и, угрожая ножом, заставил ее перечислить еще 130 тысяч гривен. За все время мужчина обманул женщину на сумму около полумиллиона гривен", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

За содеянное обвиняемому грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Семье пленного военного вернули почти 3 млн грн, похищенных мошенниками. ФОТО