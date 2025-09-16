Семье пленного военного вернули почти 3 млн грн, похищенных мошенниками. ФОТО

На Закарпатье прокуроры Ужгородской окружной прокуратуры совместно с сотрудниками Нацполиции Украины вернули семье пленного защитника почти 3 миллиона гривен, которыми незаконно завладели мошенники. Речь идет о государственных выплатах, которые семья откладывала, ожидая возвращения сына, который с января 2023 года находится в плену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в июле 2025 года 71-летняя мать военнослужащего заказала онлайн лекарства и забрала их в отделении оператора доставки. После этого потерпевшая начала получать новые сообщения о том, что к ней направляются еще отправления. Понимая, что никаких других заказов женщина не делала, за посылками она не пришла.

Вместе с тем, она начала получать звонки от лиц, которые представлялись, как правоохранителями, так и сотрудниками банка. Они сообщили, что якобы в отношении женщины открыто уголовное производство и начали обвинять ее в заказе взрывчатых веществ и коллаборационной деятельности. Также у нее настойчиво выпытывали сведения о сбережениях семьи и требовали передать средства для якобы "декларирования".

"В конце августа, под многочасовым психологическим давлением и во время односторонней видеосвязи, потерпевшие передали неизвестному мужчине 1 миллион 950 тысяч гривен и 25 тысяч долларов США. Наличные из-под их дома забрал "курьер", после чего эти средства были переведены на криптобиржу", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обманул мать погибшего воина почти на миллион гривен: задержан житель Винницы, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

На следующий день мошенники начали требовать еще 50 тысяч гривен. Тогда семья поняла, что имеет дело с мошенничеством, и сообщила об этом правоохранителям.

Правоохранители организовали ряд скоординированных следственных действий, оперативно отыскали и вскоре вернули средства потерпевшим.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Устанавливаются все причастные к преступлению лица. Расследование осуществляют следователи ОП № 1 ГУНП в Закарпатской области при оперативном сопровождении УСР ДВР НПУ. Процессуальное руководство обеспечивает Ужгородская окружная прокуратура.

Прокуратура призывает граждан быть бдительными, не доверять телефонным звонкам от неизвестных лиц, а в случае малейших подозрений сразу обращаться в правоохранительные органы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Выманил у матери погибшего воина 4000 долларов: на Львовщине Нацполиция задержала афериста. ФОТОРЕПОРТАЖ