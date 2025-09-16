Родині полоненого військового повернули майже 3 млн грн, викрадені шахраями. ФОТО

На Закарпатті прокурори Ужгородської окружної прокуратури спільно з співробітниками Нацполіції України повернули родині полоненого захисника майже 3 мільйони гривень, якими незаконно заволоділи шахраї. Йдеться про державні виплати, які родина відкладала, очікуючи на повернення сина, який із січня 2023 року перебуває в полоні.

За даними слідства, у липні 2025 року 71-річна мати військовослужбовця замовила онлайн ліки та забрала їх у відділені оператора доставки. Після цього потерпіла почала отримувати нові повідомлення про те, що до неї прямують ще відправлення. Розуміючи, що ніяких інших замовлень жінка не робила – за посилками вона не прийшла.

Разом з тим, вона почала отримувати дзвінки від осіб, які представлялися, як правоохоронцями, так і співробітниками банку. Вони повідомили, що нібито відносно жінки відкрито кримінальне провадження та почали звинувачувати її у замовленні вибухових речовин та колабораційній діяльності. Також у неї наполегливо випитували відомості про заощадження родини та вимагали передати кошти для нібито "декларування".

"Наприкінці серпня, під багатогодинним психологічним тиском і під час одностороннього відеозв’язку, потерпілі передали невідомому чоловікові 1 мільйон 950 тисяч гривень та 25 тисяч доларів США. Готівку з-під їхнього будинку забрав "кур’єр", після чого ці кошти були переказані на криптобіржу", - йдеться у повідомленні.

Наступного дня шахраї почали вимагати ще 50 тисяч гривень. Тоді родина зрозуміла, що має справу з шахрайством, і повідомила про це правоохоронців.

Правоохоронці організували низку скоординованих слідчих дій, оперативно відшукали та невдовзі повернули кошти потерпілим.

Досудове розслідування триває у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Встановлюються всі причетні до злочину особи. Розслідування здійснюють слідчі ВП № 1 ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу УСР ДСР НПУ. Процесуальне керівництво забезпечує Ужгородська окружна прокуратура.

Прокуратура закликає громадян бути пильними, не довіряти телефонним дзвінкам від невідомих осіб, а у разі найменших підозр одразу звертатися до правоохоронних органів.