Видавав себе за правоохоронця і "знімав" з військового обліку: У Києві затримано ділка, - Нацполіція. ФОТО

Чоловік представлявся співробітником різних правоохоронних відомств та за гроші обіцяв вирішити питання щодо непридатності до служби в армії. Його затримали під час одержання "авансу".

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"У поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчих ГУНП у м. Києві потрапив уродженець Запорізької області, який організував схему заробітку на військовозобов’язаних та їх родичах. З цією метою видумав легенду, що нібито працює у правоохоронних органах та може вплинути на працівників ТЦК та членів військово-лікарської комісії", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, водному з випадків жертвою зловмисника стала дружина військового. З’ясувавши обставини ситуації, він запевнив, що за 7 тисяч доларів "спише" її чоловіка з війська. Для цього нібито посприяє його відкликанню з частини одним із ТЦК, а згодом - отриманню висновку ВЛК про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Щоб розпочати процес демобілізації, зловмисник забажав "аванс" – 5 тисяч доларів. Саме під час одержання зазначеної суми його затримали.

У фігуранта провели серію санкціонованих обшуків. Під час яких вилучили речі з символікою НПУ та інших правоохоронних відомств, посвідчення, штампи і печатки, копії документів різних осіб.

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Псевдоправоохоронцю слідчі поліції повідомили про підозру. Йому інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньої змови групою осіб.

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває. Встановлюється причетність фігуранта до інших злочинів.