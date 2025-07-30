Выдавал себя за правоохранителя и "снимал" с воинского учета: в Киеве задержан делец, - Нацполиция. ФОТО

Мужчина представлялся сотрудником различных правоохранительных ведомств и за деньги обещал решить вопрос о непригодности к службе в армии. Его задержали во время получения "аванса".

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В поле зрения оперативников Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователей ГУНП в г. Киеве попал уроженец Запорожской области, организовавший схему заработка на военнообязанных и их родственниках. С этой целью придумал легенду, что якобы работает в правоохранительных органах и может повлиять на работников ТЦК и членов военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в одном из случаев жертвой злоумышленника стала жена военного. Выяснив обстоятельства ситуации, он заверил, что за 7 тысяч долларов "спишет" ее мужа из армии. Для этого якобы поспособствует его отзыву из части одним из ТЦК, а впоследствии - получению заключения ВВК о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Чтобы начать процесс демобилизации, злоумышленник захотел "аванс" - 5 тысяч долларов. Именно во время получения указанной суммы его задержали.

У фигуранта провели серию санкционированных обысков. Во время которых изъяли вещи с символикой НПУ и других правоохранительных ведомств, удостоверения, штампы и печати, копии документов различных лиц.

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Псевдоправоохранителю следователи полиции сообщили о подозрении. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается. Устанавливается причастность фигуранта к другим преступлениям.