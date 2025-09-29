Виманив у вдови військового близько пів мільйона грн: у Києві судитимуть шахрая. ФОТО

У Києві перед судом постане чоловік, який хитрощами та погрозами виманив у вдови українського захисника близько пів мільйона гривень.

Про це повідомляє столична поліція.

Про інцидент стало відомо правоохоронцям у серпні цього року, коли до Святошинського управління поліції звернулася 42-річна жінка, яка повідомила про те, що її ошукав знайомий.

Слідство з’ясувало, що 37-річний киянин, дізнавшись про те, що його знайома отримує державні виплати за загиблого чоловіка – військовослужбовця, скористався її довірою. Протягом пів року він просив у неї гроші в борг нібито на закриття кредитів та інші потреби, але всі кошти витрачав на розваги та азартні ігри.

Коли жінка зрозуміла, що чоловік не збирається повертати їй гроші, вона відмовила йому у черговому проханні.

"Після цього зловмисник обурився, прийшов до потерпілої додому та, погрожуючи ножем, змусив її перерахувати ще 130 тисяч гривень. За весь час чоловік ошукав жінку на суму близько пів мільйона гривень", - йдеться у повідомленні пресслужби поліції.

За скоєне обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

