Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра: "Украина даже во время войны не забывает о трагедии Холокоста". ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память людей, погибших в Бабьем Яре вследствие массовых нацистских расстрелов во время оккупации Киева в годы Второй мировой войны. На церемонии также присутствовали послы иностранных государств и представители миссий международных организаций.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Участники церемонии установили лампадки к мемориальному знаку "Менора". Представители иудейских религиозных организаций прочитали поминальную молитву.
"Спасибо за то, что сегодня вы с нами, с Украиной. Я считаю, это очень важный сигнал вашей солидарности. Украина даже во время войны никогда не забывает о Бабьем Яре, о трагедии Бабьего Яра, о трагедии Холокоста. Это одна из крупнейших трагедий в мире", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что трагедия Бабьего Яра - это пример того, почему сегодня мир не может стоять в стороне или молча наблюдать за агрессией России против Украины.
Батько - Борис Михайлович Єрмак, закінчив факультет радіоелектроніки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB КПІ, працював на заводі ім. Артема у Києві, у Держкомітеті зовнішньоекономічних зв'язків. Мати - Марія Олександрівна, уродженка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербургаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pravda-3 [3], одружилися 1971 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року в Києві народився Андрій, а у 1979 році - його брат Денис.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-5 [5]
Андрій Єрмак частково - по батьковій лінії - має єврейське походження і не приховує своєї спорідненості з єврейською культурою та історією. Його батько, Борис Єрмак, єврей і народився в Києві. Андрій сам відкрито розповідав про це в інтерв'ю ізраїльським журналістам, наголошуючи, що деякі його родичі загинули в Бабиному Яру.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
У Бабиному Яру було розстріляно щонайменше 621 члена ОУН. Точна кількість жертв невідома, але серед них були українська поетеса Олена Теліга разом з чоловіком та інші націоналісти.
Також розстріляні десятки тисяч радянських полонених різних національностей.