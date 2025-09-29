Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра: "Украина даже во время войны не забывает о трагедии Холокоста". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память людей, погибших в Бабьем Яре вследствие массовых нацистских расстрелов во время оккупации Киева в годы Второй мировой войны. На церемонии также присутствовали послы иностранных государств и представители миссий международных организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Участники церемонии установили лампадки к мемориальному знаку "Менора". Представители иудейских религиозных организаций прочитали поминальную молитву.







"Спасибо за то, что сегодня вы с нами, с Украиной. Я считаю, это очень важный сигнал вашей солидарности. Украина даже во время войны никогда не забывает о Бабьем Яре, о трагедии Бабьего Яра, о трагедии Холокоста. Это одна из крупнейших трагедий в мире", - сказал Зеленский.

Читайте: Аллея Праведников в Бабьем Яру повреждена в результате атаки РФ на Киев. ФОТО





Президент отметил, что трагедия Бабьего Яра - это пример того, почему сегодня мир не может стоять в стороне или молча наблюдать за агрессией России против Украины.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!