РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10424 посетителя онлайн
Новости Фото Почтение памяти жертв Бабьего Яра
582 12

Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра: "Украина даже во время войны не забывает о трагедии Холокоста". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память людей, погибших в Бабьем Яре вследствие массовых нацистских расстрелов во время оккупации Киева в годы Второй мировой войны. На церемонии также присутствовали послы иностранных государств и представители миссий международных организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

почтение памяти жертв Бабьего Яра

Участники церемонии установили лампадки к мемориальному знаку "Менора". Представители иудейских религиозных организаций прочитали поминальную молитву.

Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра
Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра
Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

"Спасибо за то, что сегодня вы с нами, с Украиной. Я считаю, это очень важный сигнал вашей солидарности. Украина даже во время войны никогда не забывает о Бабьем Яре, о трагедии Бабьего Яра, о трагедии Холокоста. Это одна из крупнейших трагедий в мире", - сказал Зеленский.

Читайте: Аллея Праведников в Бабьем Яру повреждена в результате атаки РФ на Киев. ФОТО

Зеленский в Бабьем Яру
Зеленский в Бабьем Яру

Президент отметил, что трагедия Бабьего Яра - это пример того, почему сегодня мир не может стоять в стороне или молча наблюдать за агрессией России против Украины.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Автор: 

Бабий Яр (190) Зеленский Владимир (22097) Холокост (189)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Коли Ізраїль визнає Голодомор?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:11 Ответить
+4
Угу, ми ж пам'ятаємо його "сіньйор-ґаладамор"...
показать весь комментарий
29.09.2025 20:16 Ответить
+2
Слабо Лисому вийти, і поржати, як про "Сеньйора Голодомора"?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли Ізраїль визнає Голодомор?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:11 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 20:30 Ответить
зе!лєнкі скумбрії нема, а єрмачина є!
так шо, таки в одному ліжку мівіну доїдають?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:14 Ответить
Угу, ми ж пам'ятаємо його "сіньйор-ґаладамор"...
показать весь комментарий
29.09.2025 20:16 Ответить
Пора вже там розкопки проводити під егідою ЮНЕСКО...а то якось не по людськи...
показать весь комментарий
29.09.2025 20:20 Ответить
навіщо? майже всі кістки винесло в Дніро в 1961 році під час Куренівської катастрофи
показать весь комментарий
29.09.2025 20:27 Ответить
І тут Єрмак! Він що - тоже єврей?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:28 Ответить
Так. Він про це сам заявляв. Такоє про єврейське походження єдані у вікі:

Батько - Борис Михайлович Єрмак, закінчив факультет радіоелектроніки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB КПІ, працював на заводі ім. Артема у Києві, у Держкомітеті зовнішньоекономічних зв'язків. Мати - Марія Олександрівна, уродженка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербургаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pravda-3 [3], одружилися 1971 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року в Києві народився Андрій, а у 1979 році - його брат Денис.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-5 [5]

Андрій Єрмак частково - по батьковій лінії - має єврейське походження і не приховує своєї спорідненості з єврейською культурою та історією. Його батько, Борис Єрмак, єврей і народився в Києві. Андрій сам відкрито розповідав про це в інтерв'ю ізраїльським журналістам, наголошуючи, що деякі його родичі загинули в Бабиному Яру.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
показать весь комментарий
29.09.2025 20:34 Ответить
Цікаво, до пам'ятного знаку розстріляних українських націоналістів воно підходило? А до пам'ятного знаку циган?
У Бабиному Яру було розстріляно щонайменше 621 члена ОУН. Точна кількість жертв невідома, але серед них були українська поетеса Олена Теліга разом з чоловіком та інші націоналісти.
Також розстріляні десятки тисяч радянських полонених різних національностей.
показать весь комментарий
29.09.2025 20:32 Ответить
Слабо Лисому вийти, і поржати, як про "Сеньйора Голодомора"?
показать весь комментарий
29.09.2025 20:36 Ответить
А у 2019 не "спромігся" вшанувати пам'ять жертв... До речі першим з усіх президентів... розводив війська...звертав ракетні програми... саджав,..
показать весь комментарий
29.09.2025 20:49 Ответить
там лежать десятки тисяч українців, але євреї за це не заїкаются, а ведуть пропоганду, що там тільки єреї. Ну і є ще своя людина "какая разніца". І тотальне не визнання українського голодомору, яким керували євреї
показать весь комментарий
29.09.2025 20:57 Ответить
 
 