Вшанування жертв Бабиного Яру
Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру: "Україна навіть під час війни не забуває про трагедію Голокосту". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять людей, які загинули у Бабиному Яру внаслідок масових нацистських розстрілів під час окупації Києва в роки Другої світової війни. На церемонії також були присутні посли іноземних держав та представники місій міжнародних організацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

вшанування жертв Бабиного Яру

Учасники церемонії встановили лампадки до меморіального знака "Менора". Представники юдейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву.

Зеленський вшанував жертв Бабиного Яру
"Дякую за те, що сьогодні ви з нами, з Україною. Я вважаю, це дуже важливий сигнал вашої солідарності. Україна навіть під час війни ніколи не забуває про Бабин Яр, про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Це одна з найбільших трагедій у світі", – сказав Зеленський.

Алея Праведників у Бабиному Яру пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ.

Зеленський у Бабиному Яру
Президент зазначив, що трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь або мовчки спостерігати за агресією Росії проти України.

Топ коментарі
+10
Угу, ми ж пам'ятаємо його "сіньйор-ґаладамор"...
29.09.2025 20:16 Відповісти
+9
Коли Ізраїль визнає Голодомор?
29.09.2025 20:11 Відповісти
+8
Слабо Лисому вийти, і поржати, як про "Сеньйора Голодомора"?
29.09.2025 20:36 Відповісти
Коли Ізраїль визнає Голодомор?
29.09.2025 20:11 Відповісти
29.09.2025 20:30 Відповісти
зе!лєнкі скумбрії нема, а єрмачина є!
так шо, таки в одному ліжку мівіну доїдають?
29.09.2025 20:14 Відповісти
Угу, ми ж пам'ятаємо його "сіньйор-ґаладамор"...
29.09.2025 20:16 Відповісти
Пора вже там розкопки проводити під егідою ЮНЕСКО...а то якось не по людськи...
29.09.2025 20:20 Відповісти
навіщо? майже всі кістки винесло в Дніро в 1961 році під час Куренівської катастрофи
29.09.2025 20:27 Відповісти
І тут Єрмак! Він що - тоже єврей?
показати весь коментар
29.09.2025 20:28 Відповісти
Так. Він про це сам заявляв. Такоє про єврейське походження єдані у вікі:

Батько - Борис Михайлович Єрмак, закінчив факультет радіоелектроніки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB КПІ, працював на заводі ім. Артема у Києві, у Держкомітеті зовнішньоекономічних зв'язків. Мати - Марія Олександрівна, уродженка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербургаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pravda-3 [3], одружилися 1971 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року в Києві народився Андрій, а у 1979 році - його брат Денис.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-5 [5]

Андрій Єрмак частково - по батьковій лінії - має єврейське походження і не приховує своєї спорідненості з єврейською культурою та історією. Його батько, Борис Єрмак, єврей і народився в Києві. Андрій сам відкрито розповідав про це в інтерв'ю ізраїльським журналістам, наголошуючи, що деякі його родичі загинули в Бабиному Яру.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
29.09.2025 20:34 Відповісти
Цікаво, до пам'ятного знаку розстріляних українських націоналістів воно підходило? А до пам'ятного знаку циган?
У Бабиному Яру було розстріляно щонайменше 621 члена ОУН. Точна кількість жертв невідома, але серед них були українська поетеса Олена Теліга разом з чоловіком та інші націоналісти.
Також розстріляні десятки тисяч радянських полонених різних національностей.
29.09.2025 20:32 Відповісти
Слабо Лисому вийти, і поржати, як про "Сеньйора Голодомора"?
29.09.2025 20:36 Відповісти
А у 2019 не "спромігся" вшанувати пам'ять жертв... До речі першим з усіх президентів... розводив війська...звертав ракетні програми... саджав,..
29.09.2025 20:49 Відповісти
там лежать десятки тисяч українців, але євреї за це не заїкаются, а ведуть пропоганду, що там тільки єреї. Ну і є ще своя людина "какая разніца". І тотальне не визнання українського голодомору, яким керували євреї
29.09.2025 20:57 Відповісти
Бабин Яр- не тільки Голокост. Це і Теліга і інші українці,
29.09.2025 21:47 Відповісти
Якщо подивитись керівників НКВД в Україні в 30-х, ХХ ст.- то буде вельми цікаво. Якби не ІІ Світова, що було б далі - невідомо.
29.09.2025 21:53 Відповісти
Шляпу і макінтош йому не положено, але кіпу міг одягти
29.09.2025 21:25 Відповісти
кацапів на форумі забагато.
А так би я прокементував.
Про те що правильно зробив.
Не можне в одночас і прохати ракети і
срати в руку дяючу чі ракети.
Іншим коментаторам мій ПНХ.
29.09.2025 21:41 Відповісти
 
 