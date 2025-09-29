Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру: "Україна навіть під час війни не забуває про трагедію Голокосту". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять людей, які загинули у Бабиному Яру внаслідок масових нацистських розстрілів під час окупації Києва в роки Другої світової війни. На церемонії також були присутні посли іноземних держав та представники місій міжнародних організацій.

Учасники церемонії встановили лампадки до меморіального знака "Менора". Представники юдейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву.







"Дякую за те, що сьогодні ви з нами, з Україною. Я вважаю, це дуже важливий сигнал вашої солідарності. Україна навіть під час війни ніколи не забуває про Бабин Яр, про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Це одна з найбільших трагедій у світі", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь або мовчки спостерігати за агресією Росії проти України.

