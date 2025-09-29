В течение дня россияне атаковали дронами и артиллерией 2 района Днепропетровщины: пострадали две женщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 29 сентября российские войска атаковали из тяжелой артиллерии и fpv-дронами громады Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Синельниковщина

Под вражескими обстрелами на Синельниковщине были Межевская и Покровская громады. Там пострадали две женщины - 49 и 59 лет. Им оказали необходимую помощь.

Вследствие ударов разрушен дом местных и загорелась хозяйственная постройка. Также повреждены 2 машины спасателей, а в доме культуры выбиты окна.

Никопольская область

Почти два десятка атак пережила и Никопольщина. По райцентру и Покровской громаде россияне били из тяжелой артиллерии. Направляли туда fpv-дроны. Разрушены 5 частных домов и 4 хозяйственные постройки. Задело газопровод, линию электропередач. К счастью, уцелели люди.

Фото из Никопольского района

