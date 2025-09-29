Впродовж дня росіяни атакували дронами та з артилерії 2 райони Дніпропетровщини: постраждали дві жінки. ФОТОрепортаж

Протягом дня 29 вересня російські війська атакували з важкої артилерії та fpv-дронами громади Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Синельниківщина

Під ворожими обстрілами на Синельниківщині були Межівська та Покровська громади. Там постраждали дві жінки – 49 і 59 років. Їм надали необхідну допомогу.

Внаслідок ударів зруйнована оселя місцевих і зайнялася господарська споруда. Також пошкоджені 2 машини надзвичайників, а у будинку культури вибиті вікна.

Нікопольщина

Майже два десятки атак пережила й Нікопольщина. По райцентру та Покровській громаді росіяни гатили з важкої артилерії. Скеровували туди fpv-дрони. Понівечені 5 приватних будинків і 4 господарські споруди. Зачепило газогін, лінію електропередач. На щастя, вціліли люди.

Фото з Нікопольського району

