Впродовж дня росіяни атакували дронами та з артилерії 2 райони Дніпропетровщини: постраждали дві жінки. ФОТОрепортаж
Протягом дня 29 вересня російські війська атакували з важкої артилерії та fpv-дронами громади Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Синельниківщина
Під ворожими обстрілами на Синельниківщині були Межівська та Покровська громади. Там постраждали дві жінки – 49 і 59 років. Їм надали необхідну допомогу.
Внаслідок ударів зруйнована оселя місцевих і зайнялася господарська споруда. Також пошкоджені 2 машини надзвичайників, а у будинку культури вибиті вікна.
Нікопольщина
Майже два десятки атак пережила й Нікопольщина. По райцентру та Покровській громаді росіяни гатили з важкої артилерії. Скеровували туди fpv-дрони. Понівечені 5 приватних будинків і 4 господарські споруди. Зачепило газогін, лінію електропередач. На щастя, вціліли люди.
Фото з Нікопольського району
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль