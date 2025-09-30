Сутки на Донетчине: в результате вражеских ударов погибли 3 человека, еще 7 - ранены. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупационные войска интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Лимане ранены 4 человека, повреждено авто; в Закитном ранен человек. В Святогорской громаде поврежден экскаватор. В Николаевской громаде поврежден автомобиль. В Краматорске повреждены 2 авто. В Дружковке погиб человек, повреждены многоэтажка, аптека и магазин. В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, поврежден автомобиль.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома. Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 455 человек, в том числе 32 ребенка.







