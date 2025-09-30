Доба на Донеччині: через ворожі удари загинуло 3 людей, ще 7 - поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупаційні війська інтенсивно обстрілювали 3 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Лимані поранено 4 людини, пошкоджено авто; у Закітному поранено людину. У Святогірській громаді пошкоджено екскаватор. У Миколаївській громаді пошкоджено автівку. У Краматорську пошкоджено 2 авто. У Дружківці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку, аптеку і крамницю. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено автомобіль.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 455 людей, у тому числі 32 дитини.







