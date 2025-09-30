Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: один человек погиб и четверо ранены. ФОТО

Оккупанты атаковали правобережную Херсонщину из артиллерии, минометов, РСЗО, авиации и БпЛА. Под обстрел попали Херсон, Антоновка, Кизомыс, Днепровское и другие населенные пункты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонщины.

Российские захватчики обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами с вертолета Одрадокаменку.

Ночью нанесли авиационный удар четырьмя управляемыми бомбами по Тягинской громаде.

Из реактивных систем залпового огня противник ударил по Белозерке. В результате атаки пострадали два человека. 50-летний мужчина и 76-летняя женщина получили взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Получили повреждения медицинское учреждение, 13 частных домов, газопровод.

Медицинская помощь понадобилась двум жителям Ромашкового и Антоновки, которые днями ранее пострадали из-за вражеских обстрелов. У мужчин диагностировали минно-взрывные травмы, контузии и сотрясение головного мозга.

Артиллерийским огнем повреждено имущество сельскохозяйственного предприятия в Золотой Балке, три частных дома и газопровод в Благовещенском.

Удары по Херсону

В Центральном районе Херсона на улице обнаружено тело мужчины с многочисленными ожогами и травматической ампутацией руки. Установлена его личность - это 33-летний херсонец. Предварительно установлено, что ночью 28-го сентября мужчина попал под вражеский обстрел.

Ночью российские военные из артиллерии обстреляли прибрежную зону в центральной части города. Повреждены многоквартирный дом и административное здание, которое уже неоднократно повреждено в результате предыдущих атак.

Утром артобстрелы возобновились, под ударом находился старый центр. Повреждено здание музея, собор, автомобиль.

Также военные РФ сбросили взрывчатку с БПЛА на административное здание, которое повреждено.

Из реактивных систем залпового огня оккупанты били по Днепровскому району. Повреждены три многоквартирных дома и административное здание.

Также жилые кварталы страдали от артобстрелов, повреждено учебное заведение.










