Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула та четверо поранено. ФОТО

Окупанти атакували правобережну Херсонщину з артилерії, мінометів, РСЗВ, авіації та БпЛА. Під обстріл потрапили Херсон, Антонівка, Кізомис, Дніпровське та інші населені пункти.

про це повідомили у поліції Херсонщини.

Російські загарбники обстріляли некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера Одрадокам’янку.

Вночі завдали авіаційного удару чотирма керованими бомбами по Тягинській громаді.

З реактивних систем залпового вогню противник вдарив по Білозерці. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. 50-річний чоловік та 76-річна жінка дістали вибухові травми та струс головного мозку. Зазнали пошкоджень медичний заклад, 13 приватних будинків, газопровід.

Медична допомога знадобилася двом жителям Ромашкового та Антонівки, які днями раніше постраждали через ворожі обстріли. У чоловіків діагностували мінно-вибухові травми, контузії та струс головного мозку.

Артилерійським вогнем пошкоджено майно сільськогосподарського підприємства у Золотій Балці, три приватні будинки та газопровід у Благовіщенському.

Удари по Херсону

У Центральному районі Херсону на вулиці виявлено тіло чоловіка з численними опіками та травматичною ампутацією руки. З’ясовано його особу – це 33-річний херсонець. Попередньо встановлено, що вночі 28-го вересня чоловік потрапив під ворожий обстріл.

Вночі російські військові з артилерії обстріляли прибережну зону в центральній частині міста. Пошкоджено багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю, яка уже неодноразово пошкоджена внаслідок попередніх атак.

Вранці артобстріли поновилися, під ударом перебував старий центр. Пошкоджено будівлю музею, собор, автомобіль.

Також військові РФ скинули вибухівку з БпЛА на адміністративну будівлю, яку пошкоджено.

З реактивних систем залпового вогню окупанти били по Дніпровському району. Пошкоджено три багатоквартирні будинки та адміністративну будівлю.

Також житлові квартали потерпали від артобстрілів, зазнав пошкоджень навчальний заклад.









