Разоблачены незаконные начисления в воинских частях Черниговской и Житомирской областей: должностные лица привлечены к ответственности. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны Центрального региона разоблачили коррупционные схемы в воинских частях Черниговской и Житомирской областей, связанные с присвоением средств, предназначенных для дополнительных выплат военным.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Черниговщина

В суд направлены обвинительные акты в отношении командира воинской части и трех его подчиненных. Они организовали фиктивный тыловой пункт, где военные "на бумаге" выполняли обязанности, а фактически - получали незаконные выплаты и ремонтировали частное имущество командира. Государство понесло убытки на более чем 2 млн грн.

Житомирская область

Должностное лицо воинской части уже осуждено за аналогичное преступление. Он организовал незаконное начисление дополнительных выплат военным, которые фактически не выполняли боевых задач. Убытки государству - более 600 тыс. грн. По доводам прокурора суд назначил ему 5 лет лишения свободы и штраф. Рассмотрение дела в отношении других причастных продолжается.

Как отмечается, расследование в указанных уголовных производствах по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины осуществляли сотрудники ГБР.