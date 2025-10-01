УКР
Викрито незаконні нарахування у військових частинах на Чернігівщині та Житомирщині: посадовців притягнуто до відповідальності. ФОТОрепортаж

Прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Центрального регіону викрили корупційні схеми у військових частинах Чернігівської та Житомирської областей, пов’язані з привласненням коштів, призначених для додаткових виплат військовим.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Чернігівщина

До суду скеровано обвинувальні акти щодо командира військової частини та трьох його підлеглих. Вони організували фіктивний тиловий пункт, де військові "на папері" виконували обов’язки, а фактично – отримували незаконні виплати та ремонтували приватне майно командира. Держава зазнала збитків на понад 2 млн грн.

Незаконні нарахування у в/ч на Чернігівщині та Житомирщині

Житомирщина

Посадовця військової частини вже засуджено за аналогічний злочин. Він організував незаконне нарахування додаткових виплат військовим, які фактично не виконували бойових завдань. Збитки державі – понад 600 тис. грн. За доводами прокурора суд призначив йому 5 років позбавлення волі та штраф. Розгляд справи щодо інших причетних триває.

Незаконні нарахування у в/ч на Чернігівщині та Житомирщині

Як зазначається, розслідування у зазначених кримінальних провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України здійснювали співробітники ДБР.

Незаконні нарахування у в/ч на Чернігівщині та Житомирщині

виплати (1132) Офіс Генпрокурора (3466) Житомирська область (1315) Чернігівська область (1069)
А хто здивований?
показати весь коментар
01.10.2025 13:20 Відповісти
Міндіч з шурмою та шиферами, глибоко зхвильовані, з 2019 року???
показати весь коментар
01.10.2025 13:23 Відповісти
" Посадовців притягнуто до відповідальності .."
Невже на кол посадили ?
показати весь коментар
01.10.2025 13:26 Відповісти
Мабуть, повіситься, від такого злочину під час московської війни??
показати весь коментар
01.10.2025 13:38 Відповісти
 
 