Разоблачен чиновник Госгеонедр Украины в содействии незаконной добыче 5 тонн янтаря в Ривненской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении заведующему сектором одного из подразделений Государственной службы геологии и недр Украины.
Следствием установлено, что чиновник был привлечен к деятельности преступной организации, которая в течение 2022-2024 годов осуществляла незаконную добычу янтаря на территории Ривненской области. Указанному лицу инкриминируется участие в преступной организации и содействие в незаконной добыче недр, сообщает Цензор.НЕТ.
В мае 2025 года прокуроры совместно со следователями ГБР и сотрудниками СБУ разоблачили участников преступной организации, которые под видом геологического изучения участка недр добывали янтарь и сбывали его на территории области.
В общем семь участников, среди которых бывший директор одного из филиалов ГП "Леса Украины" незаконно добыли более 5 тонн драгоценных камней. Согласно выводам экспертиз, ущерб, нанесенный окружающей среде в результате самовольного пользования недрами, составляет более 354 миллионов гривен.
В мае им сообщено о подозрении в создании, руководстве и участии в преступной организации, а также незаконной добыче янтаря с использованием служебного положения.
В ходе досудебного расследования установлена причастность должностного лица Госгеонедр Украины к незаконной добыче драгоценных камней и участия в указанной преступной организации.
Его роль заключалась в консультировании организаторов при выборе участков, сопровождении процесса оформления спецразрешений, подготовке документов от имени частной компании и организации сотрудничества с проектными организациями. Все это придавало незаконной деятельности признаки легальности. Кроме того, он консультировал участников группировки относительно отчетности, документов и реагирования на запросы правоохранительных органов.
та їх хазяйвами, все це відкрито роблять РАЗОМ!!!
Так і «борються», як з наркотою, корупцією, ….
Усе, виключно за Регламентами ВРУ І КМУ, та під особистим контролем/патронатом Президентів України!!
Тому і Україна, у такому стані!!