Разоблачен чиновник Госгеонедр Украины в содействии незаконной добыче 5 тонн янтаря в Ривненской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении заведующему сектором одного из подразделений Государственной службы геологии и недр Украины.

Следствием установлено, что чиновник был привлечен к деятельности преступной организации, которая в течение 2022-2024 годов осуществляла незаконную добычу янтаря на территории Ривненской области. Указанному лицу инкриминируется участие в преступной организации и содействие в незаконной добыче недр, сообщает Цензор.НЕТ.

В мае 2025 года прокуроры совместно со следователями ГБР и сотрудниками СБУ разоблачили участников преступной организации, которые под видом геологического изучения участка недр добывали янтарь и сбывали его на территории области.

В общем семь участников, среди которых бывший директор одного из филиалов ГП "Леса Украины" незаконно добыли более 5 тонн драгоценных камней. Согласно выводам экспертиз, ущерб, нанесенный окружающей среде в результате самовольного пользования недрами, составляет более 354 миллионов гривен.

В мае им сообщено о подозрении в создании, руководстве и участии в преступной организации, а также незаконной добыче янтаря с использованием служебного положения.

В ходе досудебного расследования установлена причастность должностного лица Госгеонедр Украины к незаконной добыче драгоценных камней и участия в указанной преступной организации.

Его роль заключалась в консультировании организаторов при выборе участков, сопровождении процесса оформления спецразрешений, подготовке документов от имени частной компании и организации сотрудничества с проектными организациями. Все это придавало незаконной деятельности признаки легальности. Кроме того, он консультировал участников группировки относительно отчетности, документов и реагирования на запросы правоохранительных органов.













