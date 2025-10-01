УКР
Викрито посадовця Держгеонадр України у сприянні незаконному видобутку 5 тонн бурштину на Рівненщині. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру завідувачу сектору одного з підрозділів Державної служби геології та надр України.

Слідством установлено, що посадовець був залучений до діяльності злочинної організації, яка упродовж 2022–2024 років здійснювала незаконний видобуток бурштину на території Рівненської області. Вказаній особі інкримінується участь у злочинній організації та сприяння у незаконному видобуванні надр, повідомляє Цензор.НЕТ.

У травні 2025 року прокурори спільно зі слідчими ДБР та співробітниками СБУ викрили учасників злочинної організації, які під виглядом геологічного вивчення ділянки надр видобували бурштин та збували його на території області.

Загалом семеро учасників, серед яких колишній директор однієї з філій ДП "Ліси України" незаконно видобули понад 5 тонн дорогоцінного каміння. Згідно з висновками експертиз, шкода, завдана довкіллю внаслідок самовільного користування надрами, становить понад 354 мільйонів гривень.

У травні їм повідомлено про підозру у створенні, керівництві та участі в злочинній організації, а також незаконному видобутку бурштину з використанням службового становища.

У ході досудового розслідування встановлено причетність посадовця Держгеонадр України до незаконного видобутку дорогоцінного каміння та участі в зазначеній злочинній організації.

Його роль полягала в консультуванні організаторів під час вибору ділянок, супроводженні процесу оформлення спецдозволів, підготовці документів від імені приватної компанії та організації співпраці з проектними організаціями. Усе це надавало незаконній діяльності ознак легальності. Крім того, він консультував учасників угруповання щодо звітності, документів та реагування на запити правоохоронних органів.

офіс генпрокурора

Більше 30 років, ті особи, хто системно краде державні надра України, починаючи з посадовців Урядового кварталу і закінчуючи самими копачами (встановлено причетність посадовця Держгеонадр України до незаконного видобутку дорогоцінного каміння та участі в зазначеній злочинній організації.
Його роль полягала в консультуванні організаторів під час вибору ділянок, супроводженні процесу оформлення спецдозволів, підготовці документів від імені приватної компанії та організації співпраці з проектними організаціями. Усе це надавало незаконній діяльності ознак легальності. Крім того, він консультував учасників угруповання щодо звітності, документів та реагування на запити правоохоронних органів.)
та їх хазяйвами, все це відкрито роблять РАЗОМ!!!
Так і «борються», як з наркотою, корупцією, ….
Усе, виключно за Регламентами ВРУ І КМУ, та під особистим контролем/патронатом Президентів України!!
01.10.2025 17:15 Відповісти
01.10.2025 17:22 Відповісти
2 серія "Янтарні слуги" )
01.10.2025 17:29 Відповісти
Сидоренко, Держ секретарі КМУ, керовніки Мінприроди, Держгеонадра, ОДА, СБУ, ГПУ, ДержПрикСлужба, Митниця, Сап, НАБУ,…. ну, і якже без мудрил з ВРУ!! Вони, взагалі до цього не причетні, бо палітікай нє інтєрєсуються, все ж по Регламенту КМУ і ВРУ, кругова порука і безвідповідальність!
Тому і Україна, у такому стані!!
01.10.2025 17:31 Відповісти
 
 