Атака на Киевщину: в Буче горел санаторий, травмирован мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 2 октября в Буче Киевской области произошел пожар в санатории вследствие атаки российских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"В городе Буча вследствие атаки БпЛА возник пожар двухэтажного здания нефункционирующего санатория", - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали огонь.

Травмирован мужчина 1977 года рождения.

