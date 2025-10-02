УКР
Новини Фото Атака безпілотників на Київщину
1 473 0

Атака на Київщину: у Бучі горів санаторій, травмовано чоловіка. ФОТОрепортаж

Вночі 2 жовтня у Бучі Київської області сталася пожежа в санаторії внаслідок атаки російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"У місті Буча внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. 

Травмований чоловік 1977 року народження.

Атака на Буч: наслідки
