Атака на Київщину: у Бучі горів санаторій, травмовано чоловіка. ФОТОрепортаж

Вночі 2 жовтня у Бучі Київської області сталася пожежа в санаторії внаслідок атаки російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"У місті Буча внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію", - йдеться в повідомленні.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.

Травмований чоловік 1977 року народження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині працює ППО: ворог атакує безпілотниками







