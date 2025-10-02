Сутки на Донетчине: в результате вражеских обстрелов ранены 4 человека, повреждены 26 домов и 17 автомобилей. ФОТО

За прошедшие сутки оккупационные войска интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье повреждена многоэтажка.

Краматорский район

В Яцковке Лиманской громады повреждены 2 дома и 6 хозяйственных построек. В Николаевской громаде повреждена линия электропередач; в Рай-Александровке уничтожено 2 дома и 2 хозяйственные постройки. В Левадном Александровской громады повреждены 12 частных домов, 3 единицы транспорта и 3 склада. В Дружковке ранены 3 человека, повреждены 3 производственных помещения и 14 автомобилей; в Алексеево-Дружковке ранен человек. В Константиновке повреждены 4 дома.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов. Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 411 человек, в том числе 32 ребенка.

