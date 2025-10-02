Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів поранено 4 людей, пошкоджено 26 будинків та 17 авто. ФОТО
Минулої доби окупаційні війська інтенсивно обстрілювали 3 райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку.
Краматорський район
У Яцьківці Лиманської громади пошкоджено 2 будинки і 6 господарчих споруд. В Миколаївській громаді пошкоджено лінію електропередач; у Рай-Олександрівці знищено 2 будинки і 2 господарчі споруди. У Левадному Олександрівської громади пошкоджено 12 приватних будинків, 3 одиниці транспорту і 3 склади. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 3 виробничі приміщення і 14 автівок; в Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 5 будинків. Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 411 людей, у тому числі 32 дитини.
