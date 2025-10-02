2 272 9
Боєць Легіону "Свобода Росії" влучним пострілом зупинив ворожий дрон, що летів прямо у його автівку. ВIДЕО
Боєць Легіону "Свобода Росії" знищив російський FPV-дрон у критичний момент на Запорізькому напрямку.
Воїн влучним пострілом зупинив ворожий безпілотник, що летів прямо у його автівку, повідомляє Цензор.НЕТ.
