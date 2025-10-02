УКР
9122 відвідувача онлайн
Боєць Легіону "Свобода Росії" влучним пострілом зупинив ворожий дрон, що летів прямо у його автівку. ВIДЕО

Боєць Легіону "Свобода Росії" знищив російський FPV-дрон у критичний момент на Запорізькому напрямку.

Воїн влучним пострілом зупинив ворожий безпілотник, що летів прямо у його автівку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте: Через негоду ворог зменшив кількість безпілотників, але посилив артудари на півдні, - Сили оборони

армія рф (18907) знищення (8360) дрони (5824) війна в Україні (6434)
Вдале рішення, для свого захисту від лайна орків!
показати весь коментар
02.10.2025 10:20 Відповісти
Уявляю, як він видихнув, полегшено, коли дрон полетів повз нього...
показати весь коментар
02.10.2025 10:39 Відповісти
О ЦЕ РОБОТА !!!
показати весь коментар
02.10.2025 10:46 Відповісти
що за патрон?
показати весь коментар
02.10.2025 10:54 Відповісти
Гільза схожа на звичані Тахо.
показати весь коментар
02.10.2025 10:58 Відповісти
схоже це шотган GFA-GFY Semi Auto.
показати весь коментар
02.10.2025 11:00 Відповісти
12 калібр
показати весь коментар
02.10.2025 11:00 Відповісти
Хороші узькіе хоробро збивають, погані вмирають кинувши зброю.
показати весь коментар
02.10.2025 10:55 Відповісти
 
 