1 837 5
Боец Легиона "Свобода России" метким выстрелом остановил вражеский дрон, летевший прямо в его машину. ВИДЕО
Боец Легиона "Свобода России" уничтожил российский FPV-дрон в критический момент на Запорожском направлении.
Воин точным выстрелом остановил вражеский беспилотник, летевший прямо в его машину, сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий02.10.2025 10:20 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий02.10.2025 10:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий02.10.2025 10:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alik Krass
показать весь комментарий02.10.2025 10:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
21Nester Nesterenko
показать весь комментарий02.10.2025 10:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль