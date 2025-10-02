РУС
Боец Легиона "Свобода России" метким выстрелом остановил вражеский дрон, летевший прямо в его машину. ВИДЕО

Боец Легиона "Свобода России" уничтожил российский FPV-дрон в критический момент на Запорожском направлении.

Воин точным выстрелом остановил вражеский беспилотник, летевший прямо в его машину, сообщает Цензор.НЕТ.

Вдале рішення, для свого захисту від лайна орків!
02.10.2025 10:20 Ответить
Уявляю, як він видихнув, полегшено, коли дрон полетів повз нього...
02.10.2025 10:39 Ответить
О ЦЕ РОБОТА !!!
02.10.2025 10:46 Ответить
що за патрон?
02.10.2025 10:54 Ответить
Хороші узькіе хоробро збивають, погані вмирають кинувши зброю.
02.10.2025 10:55 Ответить
 
 