Сутки на Донетчине: четыре человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска за 1 октября обстреляли 32 населенных пункта Донетчины, ранены 4 мирных жителя, эвакуированы 411 человек. Значительные разрушения в многоквартирных и частных домах, предприятиях и транспорте.

об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

По Доброполью Россия ударила бомбой "КАБ-250" и FPV-дроном - разрушениям подвергся многоквартирный дом.

Краматорский район

Краматорск атаковали три дрона - повредили 2 многоквартирных и 5 частных домов, три гражданских авто. В Лимане вследствие попадания БпЛА "Молния-2" есть повреждения на предприятии. Сегодня в 4:15 враг обстрелял город пятью беспилотниками, ударил в автотранспортное предприятие. Информации о пострадавших не поступало.

В Яцковке Лиманской громады повреждены 2 дома и 6 хозяйственных построек. В Николаевской громаде повреждена линия электропередач; в Рай-Александровке уничтожено 2 дома и 2 хозяйственные постройки.

На Александровскую громаду войска РФ направили 11 дронов: в Яковлевке повреждены 11 частных домов, нежилое помещение, 2 трактора, гражданское авто, в Левадном - три сельскохозяйственных объекта, а также 12 частных домов, 3 единицы транспорта и 3 склада.

Трех гражданских лиц россияне ранили в Дружковке. Город подвергся 6 ударам, большинство из которых нанесли БпЛА "Италмас". Повреждены 2 многоквартирных и 5 частных домов, учебное заведение, нежилое помещение, 4 гражданских авто.

В Алексеево-Дружковке ударом вражеского FPV-дрона ранен человек, поврежден гражданский автомобиль. В Осиково Дружковской ТГ поврежден частный дом.

В Константиновке повреждены 4 дома.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов.

