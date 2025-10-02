Доба на Донеччині: четверо людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російські війська за 1 жовтня обстріляли 32 населені пункти Донеччини, поранено 4 мирних мешканці, евакуйовано 411 осіб. Значні руйнування у багатоквартирних і приватних будинках, підприємствах та транспорті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

По Добропіллю росія вдарила бомбою "КАБ-250" і FPV-дроном – руйнувань зазнав багатоквартирний будинок.

Краматорський район

Краматорськ атакували три дрони – пошкодили 2 багатоквартирних і 5 приватних будинків, три цивільних авто. У Лимані внаслідок влучання БпЛА "Молнія-2" є пошкодження на підприємстві. сьогодні о 4:15 ворог обстріляв місто п’ятьма безпілотниками, поцілив у автотранспортне підприємство. Інформації про постраждалих не надходило.

У Яцьківці Лиманської громади пошкоджено 2 будинки і 6 господарчих споруд. В Миколаївській громаді пошкоджено лінію електропередач; у Рай-Олександрівці знищено 2 будинки і 2 господарчі споруди.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

На Олександрівську громаду війська РФ спрямували 11 дронів: у Яковлівці пошкоджено 11 приватних будинків, нежитлове приміщення, 2 трактори, цивільне авто, в Левадному – три сільськогосподарських об’єкти, а також 12 приватних будинків, 3 одиниці транспорту і 3 склади.

Трьох цивільних осіб росіяни поранили в Дружківці. Місто зазнало 6 ударів, більшість з яких завдали БпЛА "Італмас". Пошкоджено 2 багатоквартирних і 5 приватних будинків, заклад освіти, нежитлове приміщення, 4 цивільних авто.

В Олексієво-Дружківці ударом ворожого FPV-дрону поранено людину, пошкоджено цивільний автомобіль. В Осиковому Дружківської ТГ пошкоджено приватний будинок.

У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів поранено 4 людей, пошкоджено 26 будинків та 17 авто. ФОТО















