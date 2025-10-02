Несанкционированно внес изменения в систему "Оберіг" в отношении 29 военнообязанных: сообщено о подозрении военному ТЦК в Харькове. ФОТО
Сообщено о подозрении заместителю начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки РТЦК и СП г. Харькова, который имеет воинское звание "майор".
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, чиновник, действуя умышленно и противоправно, используя личный цифровой ключ, несанкционированно вносил изменения в автоматизированную систему "Оберіг".
Он безосновательно менял данные военнообязанных, в частности, ставил лиц на учет без их фактического прибытия и незаконно снимал с розыска тех, кто реально не появлялся в ТЦК и СП.
Установлено, что такие действия он совершил в отношении 29 военнообязанных.
Таким образом, своими умышленными и противоправными действиями чиновник совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 362 УК Украины - несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе, совершенное по предварительному сговору группой лиц, имеющих право доступа к ней.
