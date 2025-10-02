УКР
Несанкціоновано вніс зміни в систему "Оберіг" щодо 29 військовозобов’язаних: повідомлено про підозру військовому ТЦК у Харкові. ФОТО

Повідомлено про підозру заступнику начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки РТЦК та СП м. Харкова, який має військове звання "майор".

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Військовий ТЦК самовільно вносив зміни до системи Оберіг

Як зазначається, посадовець, діючи умисно й протиправно, використовуючи особистий цифровий ключ, несанкціоновано вносив зміни до автоматизованої системи "Оберіг".

Він безпідставно змінював дані військовозобов’язаних, зокрема, ставив осіб на облік без їхнього фактичного прибуття та незаконно знімав з розшуку тих, хто реально не з’являвся до ТЦК та СП.

Встановлено, що такі дії він вчинив щодо 29 військовозобов’язаних.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями посадовець скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України – несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї.

Харків (5885) Офіс Генпрокурора (3470) ТЦК та СП (817) Харківська область (1684) Харківський район (570)
29 військовозобов'язаних ...
З кожного десь по 10 000 $...а можливо і більше
показати весь коментар
02.10.2025 13:55 Відповісти
 
 