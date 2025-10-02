Украина во время обмена передала РФ мужа активистки, который два года назад отказался возвращаться из плена. ФОТО

В рамках обмена военнопленными в Россию вернулся Евгений Ковтков - муж российской активистки движения "Наш выход" Ирины Крыниной.

Об этом сообщили в соцсетях движения "Наш выход" и российское издание "Важные истории", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Ковткова мобилизовали в 2022 году, а в следующем году он попал в плен. Крынина воспользовалась украинской программой "Вернем жене мужа" и приехала в Киев с детьми два года назад, чтобы забрать его, однако муж тогда остался ждать обмена.

Активистка осталась в Украине и основала движение "Наш выход", которое помогает родственникам российских военнопленных. После обмена она заявила, что радуется за мужа, однако в то же время волнуется, ведь в РФ его могут снова отправить на фронт.

Кринина подчеркнула, что не планирует возвращаться в Россию, ведь в украинском плену еще находятся тысячи россиян, и она продолжит помогать их семьям.

