Украина во время обмена передала РФ мужа активистки, который два года назад отказался возвращаться из плена. ФОТО

В рамках обмена военнопленными в Россию вернулся Евгений Ковтков - муж российской активистки движения "Наш выход" Ирины Крыниной.

Об этом сообщили в соцсетях движения "Наш выход" и российское издание "Важные истории", передает Цензор.НЕТ.

Украина во время обмена передала РФ мужа активистки
Фото: Важные истории

Как отмечается, Ковткова мобилизовали в 2022 году, а в следующем году он попал в плен. Крынина воспользовалась украинской программой "Вернем жене мужа" и приехала в Киев с детьми два года назад, чтобы забрать его, однако муж тогда остался ждать обмена.

Активистка осталась в Украине и основала движение "Наш выход", которое помогает родственникам российских военнопленных. После обмена она заявила, что радуется за мужа, однако в то же время волнуется, ведь в РФ его могут снова отправить на фронт.

Кринина подчеркнула, что не планирует возвращаться в Россию, ведь в украинском плену еще находятся тысячи россиян, и она продолжит помогать их семьям.

+11
була одна кацапська кансерва стало дві
02.10.2025 17:09 Ответить
+11
Звичайно мають. Сидітимуть в сусідніх катівнях.
02.10.2025 17:20 Ответить
+8
А українці мають таку можливість робити таке в московії?
02.10.2025 17:13 Ответить
А поки чекала на хахаля, то ракети с шахедами на Київ наводила? Шо не можна було десь в Бєлгороді посидіти, поки чоловіка пампашками з борщем відгодують?
02.10.2025 17:18 Ответить
Навіщо нам ця кацапська хвойда. Депортуйте її назад до чоловіка.
02.10.2025 17:22 Ответить
Сирник та зєля гадять. Вибори
02.10.2025 17:27 Ответить
расеяні повинні жити на расєє. КРАПКА
02.10.2025 17:28 Ответить
Два місяці зустрічалася з тим орком і приїхала його визволяти з полону. А орк на інтерв'ю і не згадав про неї. Коли йому показали, хто до нього приїхав, обматюкав. Відмовився від неї і вибрав іти на обмін.
02.10.2025 17:48 Ответить
А навіщо він тут, нехай свою бабу кринину теж з собой забирає ?
02.10.2025 18:06 Ответить
Так на каналі Апостола, сам Апостол сказав що він її послав..... І вже давно!!!
02.10.2025 18:09 Ответить
 
 