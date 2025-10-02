УКР
Україна під час обміну передала РФ чоловіка активістки, який два роки тому відмовився повертатися з полону. ФОТО

У межах обміну військовополоненими до Росії повернувся Євген Ковтков - чоловік російської активістки руху "Наш вихід" Ірини Криніної.

Про це повідомили в соцмережах руху "Наш вихід" та російське видання "Важные истории", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Ковткова мобілізували у 2022 році, а наступного року він потрапив у полон. Криніна скористалася українською програмою "Повернемо дружині чоловіка" й приїхала до Києва з дітьми два рок тому, аби забрати його, однак чоловік тоді залишився чекати на обмін.

Активістка залишилася в Україні та заснувала рух "Наш вихід", який допомагає родичам російських військовополонених. Після обміну вона заявила, що радіє за чоловіка, проте водночас хвилюється, адже у РФ його можуть знову відправити на фронт.

Криніна підкреслила, що не планує повертатися в Росію, адже в українському полоні ще перебувають тисячі росіян, і вона продовжить допомагати їхнім родинам.

+17
Звичайно мають. Сидітимуть в сусідніх катівнях.
показати весь коментар
02.10.2025 17:20 Відповісти
+12
була одна кацапська кансерва стало дві
показати весь коментар
02.10.2025 17:09 Відповісти
+10
А українці мають таку можливість робити таке в московії?
показати весь коментар
02.10.2025 17:13 Відповісти
А поки чекала на хахаля, то ракети с шахедами на Київ наводила? Шо не можна було десь в Бєлгороді посидіти, поки чоловіка пампашками з борщем відгодують?
показати весь коментар
02.10.2025 17:18 Відповісти
Навіщо нам ця кацапська хвойда. Депортуйте її назад до чоловіка.
показати весь коментар
02.10.2025 17:22 Відповісти
расеяні повинні жити на расєє. КРАПКА
показати весь коментар
02.10.2025 17:28 Відповісти
Два місяці зустрічалася з тим орком і приїхала його визволяти з полону. А орк на інтерв'ю і не згадав про неї. Коли йому показали, хто до нього приїхав, обматюкав. Відмовився від неї і вибрав іти на обмін.
показати весь коментар
02.10.2025 17:48 Відповісти
Добровольная сдача в плен у кацапов военное преступление. За которое он бедет отвечать.
Выбор идти на обмен, или нет предоставляют только добровольно сдавшимся. Это даже я знаю. Что случилось что кацап сам пошел под пресс?
Из каких соображений этого кацапа вытолкали в Россию?
В этой новости вопросов вагон
показати весь коментар
02.10.2025 19:03 Відповісти
А навіщо він тут, нехай свою бабу кринину теж з собой забирає ?
показати весь коментар
02.10.2025 18:06 Відповісти
Так на каналі Апостола, сам Апостол сказав що він її послав..... І вже давно!!!
показати весь коментар
02.10.2025 18:09 Відповісти
Шикарно вони тут час проводять
показати весь коментар
02.10.2025 19:31 Відповісти
Списки особисто Єрмак планує. Вже декілька разів віддавав тих, хто публічно критикував Пуйла і його режим. Їх потім так само публічно страчують. Страту кувалдою пам'ятаєте? Те саме.
показати весь коментар
02.10.2025 20:30 Відповісти
 
 