Україна під час обміну передала РФ чоловіка активістки, який два роки тому відмовився повертатися з полону. ФОТО
У межах обміну військовополоненими до Росії повернувся Євген Ковтков - чоловік російської активістки руху "Наш вихід" Ірини Криніної.
Про це повідомили в соцмережах руху "Наш вихід" та російське видання "Важные истории", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Ковткова мобілізували у 2022 році, а наступного року він потрапив у полон. Криніна скористалася українською програмою "Повернемо дружині чоловіка" й приїхала до Києва з дітьми два рок тому, аби забрати його, однак чоловік тоді залишився чекати на обмін.
Активістка залишилася в Україні та заснувала рух "Наш вихід", який допомагає родичам російських військовополонених. Після обміну вона заявила, що радіє за чоловіка, проте водночас хвилюється, адже у РФ його можуть знову відправити на фронт.
Криніна підкреслила, що не планує повертатися в Росію, адже в українському полоні ще перебувають тисячі росіян, і вона продовжить допомагати їхнім родинам.
Выбор идти на обмен, или нет предоставляют только добровольно сдавшимся. Это даже я знаю. Что случилось что кацап сам пошел под пресс?
Из каких соображений этого кацапа вытолкали в Россию?
В этой новости вопросов вагон