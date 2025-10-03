Незаконное пересечение границы с Румынией за 7,5 тысячи евро: на Буковине задержана группа украинцев, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Офицеры Черновицкого пограничного отряда задержали группу лиц, которые пытались нелегально пересечь государственную границу через один из горных участков.

По информации пограничников, местный житель организовал переправку в Румынию в обход пунктов пропуска и предложил услуги через мессенджер.

Организатор перевез своих "клиентов" автомобилем до границы, однако на окраине приграничья транспорт остановили правоохранители. Водитель пытался убежать, но пограничники заблокировали автомобиль и задержали всех пассажиров.

В дальнейшем выяснилось, что четверо граждан из Ивано-Франковской, Черновицкой и Днепропетровской областей должны были заплатить по 7,5 тысячи евро за незаконный переход. В отношении них составлены административные протоколы.

Главный организатор задержан по статье 208 УПК Украины, ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

