Незаконное пересечение границы с Румынией за 7,5 тысячи евро: на Буковине задержана группа украинцев, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Офицеры Черновицкого пограничного отряда задержали группу лиц, которые пытались нелегально пересечь государственную границу через один из горных участков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.
По информации пограничников, местный житель организовал переправку в Румынию в обход пунктов пропуска и предложил услуги через мессенджер.
Организатор перевез своих "клиентов" автомобилем до границы, однако на окраине приграничья транспорт остановили правоохранители. Водитель пытался убежать, но пограничники заблокировали автомобиль и задержали всех пассажиров.
В дальнейшем выяснилось, что четверо граждан из Ивано-Франковской, Черновицкой и Днепропетровской областей должны были заплатить по 7,5 тысячи евро за незаконный переход. В отношении них составлены административные протоколы.
Главный организатор задержан по статье 208 УПК Украины, ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
от жеж бл*ді!
так і пруть через тису.
так і пхають оті кляті доляри в кишеню!
от, що ти будеш робити.....
і тей шє істребітель зашторочний...