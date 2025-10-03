РУС
547 3

Незаконное пересечение границы с Румынией за 7,5 тысячи евро: на Буковине задержана группа украинцев, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Офицеры Черновицкого пограничного отряда задержали группу лиц, которые пытались нелегально пересечь государственную границу через один из горных участков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

На Буковине задержали группу украинцев
Фото: ГПСУ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В сентябре в десять раз выросло количество украинцев 18-22 лет, пересекших границу с Польшей

По информации пограничников, местный житель организовал переправку в Румынию в обход пунктов пропуска и предложил услуги через мессенджер.

Организатор перевез своих "клиентов" автомобилем до границы, однако на окраине приграничья транспорт остановили правоохранители. Водитель пытался убежать, но пограничники заблокировали автомобиль и задержали всех пассажиров.

ГПСУ
Фото: ГПСУ
ГПСУ
Фото: ГПСУ
ГПСУ
Фото: ГПСУ

В дальнейшем выяснилось, что четверо граждан из Ивано-Франковской, Черновицкой и Днепропетровской областей должны были заплатить по 7,5 тысячи евро за незаконный переход. В отношении них составлены административные протоколы.

Главный организатор задержан по статье 208 УПК Украины, ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

Госпогранслужба (6887) уклонисты (1118) Черновицкая область (70)
це ж оті дпсу, що головний прикордонник і не знає куди бабло пристроїти?
от жеж бл*ді!
так і пруть через тису.
так і пхають оті кляті доляри в кишеню!
от, що ти будеш робити.....
показать весь комментарий
03.10.2025 13:12 Ответить
бігуть пацани до 22, ну хоч кров польску розбавлять, а Батьківщіну є кому захистити - буба "за крим би вмер", а був шанс але не вмер
і тей шє істребітель зашторочний...
показать весь комментарий
03.10.2025 13:13 Ответить
Ухилянт хуже гомика! На 20 лет всех посадить надо! Не хочешь захищати Неньку - значит будешь гнить в тюрьме до конца дней своих!
показать весь комментарий
03.10.2025 13:56 Ответить
 
 