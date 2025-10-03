Незаконний перетин кордону із Румунією за 7,5 тисячі євро: на Буковині затримано групу українців, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Офіцери Чернівецького прикордонного загону затримали групу осіб, які намагалися нелегально перетнути державний кордон через одну з гірських ділянок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.
За інформацією прикордонників, місцевий житель організував переправлення до Румунії в обхід пунктів пропуску та запропонував послуги через месенджер.
Організатор перевіз своїх "клієнтів" автомобілем до кордону, проте на околиці прикордоння транспорт зупинили правоохоронці. Водій намагався втекти, але прикордонники заблокували автомобіль та затримали всіх пасажирів.
У подальшому з’ясувалося, що четверо громадян із Івано-Франківської, Чернівецької та Дніпропетровської областей мали сплатити по 7,5 тисячі євро за незаконний перехід. Відносно них складені адміністративні протоколи.
Головного організатора затримано за статтею 208 КПК України, йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
от жеж бл*ді!
так і пруть через тису.
так і пхають оті кляті доляри в кишеню!
от, що ти будеш робити.....
і тей шє істребітель зашторочний...