Враг атаковал Днепропетровщину: ранена женщина, повреждены дома и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 4 октября около двух десятков вражеских атак пережила Днепропетровская область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Никопольщина
По Никопольщине агрессор применял дроны и тяжелую артиллерию. Громко было в райцентре, Покровской и Марганецкой громадах. Пострадала 71-летняя женщина. Она получила необходимую помощь, приходить в себя будет дома.
Повреждены восемь частных домов, несколько хозяйственных построек, легковой автомобиль и грузовик. Зацепило линию электропередач и газопровод.
Синельниковский район
По Межевской и Покровской громадам Синельниковского района российские войска ударили беспилотником. Загорелся частный дом. Горела и сухая трава.
По уточненной информации, утром противник ударил КАБом по Покровской громаде. Изуродованный дом местных.
