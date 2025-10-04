УКР
Ворог атакував Дніпропетровщину: поранена жінка, пошкоджені будинки та авто. ФОТОрепортаж

Протягом 4 жовтня зо два десятки ворожих атак пережила Дніпропетровська область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Нікопольщина

По Нікопольщині агресор застосовував дрони й важку артилерію. Гучно було у райцентрі, Покровській та Марганецькій громадах. Постраждала 71-річна жінка. Вона отримала необхідну допомогу, оговтуватися буде вдома.

Пошкоджені вісім приватних будинків, декілька господарських споруд, легкова автівка й вантажівка. Зачепило лінію електропередач і газогін.

Обстріл Нікопольщини
Синельниківський район

По Межівській і Покровській громадах Синельниківського району російські війська поцілили безпілотником. Зайнявся приватний будинок. Горіла й суха трава.

За уточненою інформацією, зранку противник вдарив КАБом по Покровській громаді. Понівечена оселя місцевих.

Дніпропетровська область (4320) Нікопольський район (465) Синельниківський район (282)
