Ночная атака дронами по Харькову: ранены 4 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 6 октября российские беспилотники атаковали Харьков, пострадали по меньшей мере 4 человека. Повреждены жилые дома, склады, гаражи и автомобили.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области
В Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском - горел автомобиль.
Кроме того, повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили.
По предварительным данным пострадали 4 человека.
К ликвидации последствий привлекались спасатели, а также медицинский и пиротехнический расчеты ГСЧС.
