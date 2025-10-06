Ночная атака дронами по Харькову: ранены 4 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 6 октября российские беспилотники атаковали Харьков, пострадали по меньшей мере 4 человека. Повреждены жилые дома, склады, гаражи и автомобили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области

В Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском - горел автомобиль.

Кроме того, повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили.

По предварительным данным пострадали 4 человека.

К ликвидации последствий привлекались спасатели, а также медицинский и пиротехнический расчеты ГСЧС.

