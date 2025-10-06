Нічна атака дронами по Харкову: поранені 4 людини. ФОТОрепортаж
У ніч проти 6 жовтня російські безпілотники атакували Харків, постраждали щонайменше 4 людини. Пошкоджені житлові будинки, склади, гаражі та автомобілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області
У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському — горів автомобіль.
Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі.
За попередніми даними постраждало 4 людей.
До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС.
