Нічна атака дронами по Харкову: поранені 4 людини. ФОТОрепортаж

У ніч проти 6 жовтня російські безпілотники атакували Харків, постраждали щонайменше 4 людини. Пошкоджені житлові будинки, склади, гаражі та автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області

У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському — горів автомобіль.

Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі.

За попередніми даними постраждало 4 людей.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, а також медичний і піротехнічний розрахунки ДСНС.

