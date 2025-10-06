202 0
Троє людей постраждали від стресу після атаки російських дронів у Харкові
У Харкові троє людей зазнали гострої стресової реакції після російської атаки дронами ввечері 5 жовтня.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, постраждалім надається необхідна медична допомога.
За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, 15 дронів влучили у Новобаварський район, а один поцілив у Шевченківський район міста.
Наслідки ударів наразі уточнюються, але вже є інформація про те, що постраждали будинки у приватному секторі.
