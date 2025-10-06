УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5846 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Харкова
202 0

Троє людей постраждали від стресу після атаки російських дронів у Харкові

Російські дрони атакували Харків: троє людей отримали гостру стресову реакцію

У Харкові троє людей зазнали гострої стресової реакції після російської атаки дронами ввечері 5 жовтня.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалім надається необхідна медична допомога. 

Читайте також: Російський удар по Донеччині знищив відділення "Нової пошти": втрачено посилки на понад мільйон грн

За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, 15 дронів влучили у Новобаварський район, а один поцілив у Шевченківський район міста. 

Наслідки ударів наразі уточнюються, але вже є інформація про те, що постраждали будинки у приватному секторі.

Читайте: Росіяни вперше атакували Краматорськ дроном на оптоволокні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Харків (5889) атака (585) дрони (5893) Харківська область (1698) Харківський район (574)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 