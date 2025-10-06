Трое человек пострадали от стресса после атаки российских дронов в Харькове

В Харькове три человека испытали острую стрессовую реакцию после российской атаки дронами вечером 5 октября.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте также: Российский удар по Донецкой области уничтожил отделение "Новой почты": потеряно посылок на более миллиона грн

По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, 15 дронов попали в Новобаварский район, а один попал в Шевченковский район города.

Последствия ударов пока уточняются, но уже есть информация о том, что пострадали дома в частном секторе.

Читайте: Россияне впервые атаковали Краматорск дроном на оптоволокне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ