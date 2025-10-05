Россияне впервые атаковали Краматорск дроном на оптоволокне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером воскресенья, 5 октября, город Краматорск Донецкой области впервые атаковал вражеский дрон на оптоволокне.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на журналиста своего проекта "Донбасс Реалии" Сергея Горбатенко и Краматорский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Корреспондент "Донбасс.Реалии" сообщил о поражении легкового автомобиля возле многоэтажной жилой застройки.
"О пострадавших информации нет. Атака произошла возле многоэтажной жилой застройки. Ранее об атаках дронов на оптоволокно по Краматорску не сообщали", - сказано в сообщении.
Впоследствии Краматорский городской совет подтвердил удар вражеского FPV-дрон с боевой частью на оптоволокне.
"В 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки - FPV дрон с боевой частью на оптоволоконном кабеле. Попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города. Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.
