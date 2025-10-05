РУС
Россияне впервые атаковали Краматорск дроном на оптоволокне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером воскресенья, 5 октября, город Краматорск Донецкой области впервые атаковал вражеский дрон на оптоволокне.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на журналиста своего проекта "Донбасс Реалии" Сергея Горбатенко и Краматорский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Корреспондент "Донбасс.Реалии" сообщил о поражении легкового автомобиля возле многоэтажной жилой застройки.

дрон на оптоволокне
Фото: Радио Свобода

"О пострадавших информации нет. Атака произошла возле многоэтажной жилой застройки. Ранее об атаках дронов на оптоволокно по Краматорску не сообщали", - сказано в сообщении.

дрон на оптоволокне
Фото: Радио Свобода

Впоследствии Краматорский городской совет подтвердил удар вражеского FPV-дрон с боевой частью на оптоволокне.

дрон на оптоволокне
Фото: Радио Свобода

"В 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки - FPV дрон с боевой частью на оптоволоконном кабеле. Попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города. Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.

Читайте также: Дроны на оптоволокне - это угроза вглубь фронта на 50 километров, - ОСГВ "Хортица"

Краматорськ (2406) атака (578) Донецкая область (10914) дроны (4967) Краматорский район (744)
Успіхи росіян в реальному часі і гіпотетичні перемоги України в постійному майбутньому - "обговорили, закликали, підготували, вирішили розробити, очікується, прогнозується, домовились розпочати" і тд
показать весь комментарий
05.10.2025 22:06 Ответить
Доречі на фото якісний не дешовка двигун, намотаний в одну жилу.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:12 Ответить
ЗАТО В НАС ФЛАМІНГО - 9000 в день. І Трембіта і Жайворонок і ще 7 нових назв в тиждень.

Бо коли ти вибираєш економіста - він думає про економіку як Ющенко при якій вона була на максимумі

Коли ти вибираєш політика - то він думає про політику
Коли ти вибираєш - клоуна і щоумена - то ви будете жити у шоу. В реальності не буде нічого - ні життя, ні бакса, ні оборони, ні політики....але шоу - хоч сракою жуй
показать весь комментарий
05.10.2025 22:19 Ответить
Оптоволокно це погано.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:20 Ответить
Буданов, бери диверсантів і йди на шопінг в московський ГУМ, а звідти дроном на оптоволокні можна і в кремль літати, або на лубянку!
показать весь комментарий
05.10.2025 22:24 Ответить
Мабуть, баканов з резніковим і міндічем, проспали з цим умеровим, от і маємо в Краматорську??
показать весь комментарий
05.10.2025 23:08 Ответить
Роки зо два вже це 15км від ЛБЗ нічого дивного. Якраз можна бачити що спроможності москалів теж мають межу, бо давно вже б закошмарили місцевих, як то на Херсонщині.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:39 Ответить
Други мои. Читайте кацапские каналы. Врага надо знать. А кацапские каналы уже опубликовали фото с оптоволоконными катушками на 50 км. Чайники им уже поставляют вовсю. И вот это будет пожалуй самая большая проблема для нас на войне. Поддержка кацапстана чайниками.
показать весь комментарий
05.10.2025 23:14 Ответить
 
 