Россияне впервые атаковали Краматорск дроном на оптоволокне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером воскресенья, 5 октября, город Краматорск Донецкой области впервые атаковал вражеский дрон на оптоволокне.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на журналиста своего проекта "Донбасс Реалии" Сергея Горбатенко и Краматорский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Корреспондент "Донбасс.Реалии" сообщил о поражении легкового автомобиля возле многоэтажной жилой застройки.

Фото: Радио Свобода

"О пострадавших информации нет. Атака произошла возле многоэтажной жилой застройки. Ранее об атаках дронов на оптоволокно по Краматорску не сообщали", - сказано в сообщении.

Фото: Радио Свобода

Впоследствии Краматорский городской совет подтвердил удар вражеского FPV-дрон с боевой частью на оптоволокне.

Фото: Радио Свобода

"В 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки - FPV дрон с боевой частью на оптоволоконном кабеле. Попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города. Информация о пострадавших пока не поступала", - говорится в сообщении.

