Росіяни вперше атакували Краматорськ дроном на оптоволокні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері неділі, 5 жовтня, місто Краматорськ Донецької області вперше атакував ворожий дрон на оптоволокні.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на журналіста свого проєкту "Донбас Реалії" Сергія Горбатенка та Краматорська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Кореспондент "Донбас.Реалії" повідомив про ураження легкової автівки біля багатоповерхової житлової забудови.
"Про постраждалих інформації нема. Атака сталася біля багатоповерхової житлової забудови. Раніше про атаки дронів на оптоволокні по Краматорську не повідомляли", - сказано в повідомленні.
Згодом Краматорська міська рада підтвердила удар ворожого FPV-дрон з бойовою частиною на оптоволоконні.
"О 17:50 Краматорськ зазнав другого удару за добу - FPV дрон з бойовою частиною на оптоволоконні. Влучання відбулось в автомобіль в одному з мікрорайонів міста. Інформація щодо постраждалих поки не надходила", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо коли ти вибираєш економіста - він думає про економіку як Ющенко при якій вона була на максимумі
Коли ти вибираєш політика - то він думає про політику
Коли ти вибираєш - клоуна і щоумена - то ви будете жити у шоу. В реальності не буде нічого - ні життя, ні бакса, ні оборони, ні політики....але шоу - хоч сракою жуй