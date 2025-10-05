УКР
Росіяни вперше атакували Краматорськ дроном на оптоволокні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері неділі, 5 жовтня, місто Краматорськ Донецької області вперше атакував ворожий дрон на оптоволокні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на журналіста свого проєкту "Донбас Реалії" Сергія Горбатенка та Краматорська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Кореспондент "Донбас.Реалії" повідомив про ураження легкової автівки біля багатоповерхової житлової забудови.

дрон на оптоволокні
Фото: Радіо Свобода

"Про постраждалих інформації нема. Атака сталася біля багатоповерхової житлової забудови. Раніше про атаки дронів на оптоволокні по Краматорську не повідомляли", - сказано в повідомленні.

дрон на оптоволокні
Фото: Радіо Свобода

Згодом Краматорська міська рада підтвердила удар ворожого FPV-дрон з бойовою частиною на оптоволоконні.

дрон на оптоволокні
Фото: Радіо Свобода

"О 17:50 Краматорськ зазнав другого удару за добу - FPV дрон з бойовою частиною на оптоволоконні. Влучання відбулось в автомобіль в одному з мікрорайонів міста. Інформація щодо постраждалих поки не надходила", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Дрони на оптоволокні - це загроза вглиб фронту на 50 кілометрів, - ОСУВ "Хортиця"

Краматорськ (784) атака (585) Донецька область (9739) дрони (5893) Краматорський район (752)
Успіхи росіян в реальному часі і гіпотетичні перемоги України в постійному майбутньому - "обговорили, закликали, підготували, вирішили розробити, очікується, прогнозується, домовились розпочати" і тд
показати весь коментар
05.10.2025 22:06 Відповісти
Доречі на фото якісний не дешовка двигун, намотаний в одну жилу.
показати весь коментар
05.10.2025 22:12 Відповісти
ЗАТО В НАС ФЛАМІНГО - 9000 в день. І Трембіта і Жайворонок і ще 7 нових назв в тиждень.

Бо коли ти вибираєш економіста - він думає про економіку як Ющенко при якій вона була на максимумі

Коли ти вибираєш політика - то він думає про політику
Коли ти вибираєш - клоуна і щоумена - то ви будете жити у шоу. В реальності не буде нічого - ні життя, ні бакса, ні оборони, ні політики....але шоу - хоч сракою жуй
показати весь коментар
05.10.2025 22:19 Відповісти
Оптоволокно це погано.
показати весь коментар
05.10.2025 22:20 Відповісти
Буданов, бери диверсантів і йди на шопінг в московський ГУМ, а звідти дроном на оптоволокні можна і в кремль літати, або на лубянку!
показати весь коментар
05.10.2025 22:24 Відповісти
Роки зо два вже це 15км від ЛБЗ нічого дивного. Якраз можна бачити що спроможності москалів теж мають межу, бо давно вже б закошмарили місцевих, як то на Херсонщині.
показати весь коментар
05.10.2025 22:39 Відповісти
 
 