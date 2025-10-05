Росіяни вперше атакували Краматорськ дроном на оптоволокні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері неділі, 5 жовтня, місто Краматорськ Донецької області вперше атакував ворожий дрон на оптоволокні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на журналіста свого проєкту "Донбас Реалії" Сергія Горбатенка та Краматорська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Кореспондент "Донбас.Реалії" повідомив про ураження легкової автівки біля багатоповерхової житлової забудови.

Фото: Радіо Свобода

"Про постраждалих інформації нема. Атака сталася біля багатоповерхової житлової забудови. Раніше про атаки дронів на оптоволокні по Краматорську не повідомляли", - сказано в повідомленні.

Фото: Радіо Свобода

Згодом Краматорська міська рада підтвердила удар ворожого FPV-дрон з бойовою частиною на оптоволоконні.

Фото: Радіо Свобода

"О 17:50 Краматорськ зазнав другого удару за добу - FPV дрон з бойовою частиною на оптоволоконні. Влучання відбулось в автомобіль в одному з мікрорайонів міста. Інформація щодо постраждалих поки не надходила", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Дрони на оптоволокні - це загроза вглиб фронту на 50 кілометрів, - ОСУВ "Хортиця"