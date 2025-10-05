Российский удар по Донетчине уничтожил отделение "Новой почты": утрачены посылки на сумму более миллиона грн

Россия уничтожила отделение "Новой почты" в Донецкой области. В результате обстрела утрачены более 400 посылок на общую сумму более 1 млн грн.

Об этом сообщается в телеграм-канале компании без уточнения населенного пункта, где находится отделение

Атака была осуществлена 5 октября около 18:40. На момент попадания отделение было закрыто, поэтому ни один из работников не пострадал, - говорится в сообщении почтового оператора.

В ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основной удар пришелся на Львовскую область, - отметили в Воздушных силах. От российских обстрелов погибли 9 человек, 45 были травмированы.

