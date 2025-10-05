В ОБСЕ осудили массированную российскую атаку на Украину: Россия должна прекратить свою агрессивную войну
Финское председательство в ОБСЕ осудило массированную атаку РФ на Украину в ночь на воскресенье, 5 октября.
Соответствующее заявление опубликовало МИД Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.
"Последние ракетные и дроновые атаки России на Украину снова разрушили десятки жизней и гражданскую инфраструктуру. Мы твердо поддерживаем Украину в ее борьбе за суверенитет и свободу. Россия должна прекратить свою агрессивную войну",- сказано в сообщении.
Массированная атака РФ в ночь на 5 октября
Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.
Также известно, что в результате вражеских обстрелов в Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.
