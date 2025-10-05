РУС
Массированный ракетный обстрел
В ОБСЕ осудили массированную российскую атаку на Украину: Россия должна прекратить свою агрессивную войну

Финское председательство в ОБСЕ осудило массированную атаку РФ на Украину в ночь на воскресенье, 5 октября.

Соответствующее заявление опубликовало МИД Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

"Последние ракетные и дроновые атаки России на Украину снова разрушили десятки жизней и гражданскую инфраструктуру. Мы твердо поддерживаем Украину в ее борьбе за суверенитет и свободу. Россия должна прекратить свою агрессивную войну",- сказано в сообщении.

Массированная атака РФ в ночь на 5 октября

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.

Также известно, что в результате вражеских обстрелов в Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.

Читайте также: День траура объявили в Зимноводской громаде на Львовщине из-за гибели семьи в результате российской атаки

Потужна новина.
Від неї користі такий самий ЗЕро як від вечірніх Гундосиків
05.10.2025 18:14 Ответить
Зеля ж казав, що недостатня реакція заходу.
Тепер дочекався, заспокоївя і потужно пішов відпочивати.
05.10.2025 18:18 Ответить
Ну всьо, кацапи зібрали манатки і пішли додомцю, бо ціла контора безпорадних проїдачів бюджетів ОБСЄ закликала.
05.10.2025 18:17 Ответить
Треба не засуджувати, а всім банкам на расії SWIFT відключити.
05.10.2025 18:20 Ответить
Тю , а абраХАМія казав що абрамовіч хороший, з його стркктур пропонував зняти санкції!!!
Чи міг він таке за гроші казати ?))
Чи всього лише виконував волю ОП..
05.10.2025 18:27 Ответить
Бобік здох !!
05.10.2025 18:24 Ответить
 
 