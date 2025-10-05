В ОБСЄ засудили масовану російську атаку на Україну: Росія повинна припинити свою агресивну війну

Фінське головування в ОБСЄ засудило масовану атаку РФ на Україну в ніч на неділю, 5 жовтня.

Відповідну заяву опублікувало МЗС Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.

"Останні ракетні та дронові атаки Росії на Україну знову зруйнували десятки життів і цивільну інфраструктуру. Ми твердо підтримуємо Україну в її боротьбі за суверенітет і свободу. Росія повинна припинити свою агресивну війну",- сказано в повідомленні.

Масована атака РФ в ніч на 5 жовтня

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.

Також відомо, що внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, 10 - поранені.

