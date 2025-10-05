УКР
В ОБСЄ засудили масовану російську атаку на Україну: Росія повинна припинити свою агресивну війну

обсє

Фінське головування в ОБСЄ засудило масовану атаку РФ на Україну в ніч на неділю, 5 жовтня.

Відповідну заяву опублікувало МЗС Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.

"Останні ракетні та дронові атаки Росії на Україну знову зруйнували десятки життів і цивільну інфраструктуру. Ми твердо підтримуємо Україну в її боротьбі за суверенітет і свободу. Росія повинна припинити свою агресивну війну",- сказано в повідомленні.

Масована атака РФ в ніч на 5 жовтня

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.

Також відомо, що внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, 10 - поранені.

ОБСЄ (3530) росія (68214) атака (585)
Потужна новина.
Від неї користі такий самий ЗЕро як від вечірніх Гундосиків
05.10.2025 18:14 Відповісти
Зеля ж казав, що недостатня реакція заходу.
Тепер дочекався, заспокоївя і потужно пішов відпочивати.
05.10.2025 18:18 Відповісти
Ну всьо, кацапи зібрали манатки і пішли додомцю, бо ціла контора безпорадних проїдачів бюджетів ОБСЄ закликала.
05.10.2025 18:17 Відповісти
Треба не засуджувати, а всім банкам на расії SWIFT відключити.
05.10.2025 18:20 Відповісти
Тю , а абраХАМія казав що абрамовіч хороший, з його стркктур пропонував зняти санкції!!!
Чи міг він таке за гроші казати ?))
Чи всього лише виконував волю ОП..
05.10.2025 18:27 Відповісти
Стародавня притча про хароших вовків.

Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти. Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
05.10.2025 19:12 Відповісти
Бобік здох !!
05.10.2025 18:24 Відповісти
 
 