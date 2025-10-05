УКР
День жалоби оголосили у Зимноводівській громаді на Львівщині через загибель родини внаслідок російської атаки

У неділю, 5 жовтня, у Зимноводівській громаді на Львівщині оголосили День жалоби через загибель родини у селі Лапаївка внаслідок ворожої атаки.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила Зимноводівська сільська рада територіальної громади, інформує Цензор.НЕТ.

"Страшна звістка сколихнула Зимноводівську громаду. Унаслідок трагічних подій у вічність відійшла учениця 10-А класу Лапаївський ліцей імені Героя України Георгія Кірпи Анастасія Гриців разом із рідними. Це невимовний біль і непоправна втрата для всієї нашої спільноти… Цей день оголошено у Зимноводівській громаді Днем жалоби", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на село Лапаївка у Львівській області в ніч на 5 жовтня загинула десятикласниця Анастасія Гриців.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масована атака РФ в ніч на 5 жовтня

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.

Також відомо, що внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, 10 - поранені.

Дивіться також: 15-річна Анастасія Гриців загинула внаслідок масованої атаки РФ на Львівщину. ФОТО

Автор: 

обстріл (31191) жалоба (184) жертви (1910) Львівська область (2581) Львівський район (123) Лапаївка (1)
Був сьогодні на цій вулиці - це армагедон! Вічна пам'ять загиблим.
05.10.2025 18:00 Відповісти
В Лапаївке, из всех "военных" обьектов, только старый заброшенный асфальтный завод.
05.10.2025 18:07 Відповісти
восхищённый болгарин™
@*********
3 года назад, 5 октября 2023 россия ударила искандером по кафе в селе Гроза Харьковской области, в котором проходили поминки по бойцу ВСУ. Погибло 59 человек.

Россия государство выродок, мразь, террорист, садист и убийца
05.10.2025 18:10 Відповісти
05.10.2025 18:14 Відповісти
Жінка і її донька родом із мого села.Мшана.Памятаю де вони жили(
05.10.2025 18:49 Відповісти
 
 