День траура объявили в Зимноводской громаде на Львовщине из-за гибели семьи в результате российской атаки
В воскресенье, 5 октября, в Зимноводской громаде на Львовщине объявили День траура из-за гибели семьи в селе Лапаевка в результате вражеской атаки.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил Зимноводский сельский совет территориальной громады, информирует Цензор.НЕТ.
"Страшная весть всколыхнула Зимноводскую громаду. В результате трагических событий в вечность отошла ученица 10-А класса Лапаевского лицея имени Героя Украины Георгия Кирпы Анастасия Грицив вместе с родными. Это невыразимая боль и невосполнимая потеря для всего нашего сообщества... Этот день объявлен в Зимноводовской громаде Днем траура", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате российской атаки на село Лапаевка во Львовской области в ночь на 5 октября погибла десятиклассница Анастасия Грицив.
Массированная атака РФ в ночь на 5 октября
Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.
Также известно, что в результате вражеских обстрелов на Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@*********
3 года назад, 5 октября 2023 россия ударила искандером по кафе в селе Гроза Харьковской области, в котором проходили поминки по бойцу ВСУ. Погибло 59 человек.
Россия государство выродок, мразь, террорист, садист и убийца