Новости Массированный ракетный обстрел Атака БПЛА на Львовщину
694 5

День траура объявили в Зимноводской громаде на Львовщине из-за гибели семьи в результате российской атаки

жалоба

В воскресенье, 5 октября, в Зимноводской громаде на Львовщине объявили День траура из-за гибели семьи в селе Лапаевка в результате вражеской атаки.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил Зимноводский сельский совет территориальной громады, информирует Цензор.НЕТ.

"Страшная весть всколыхнула Зимноводскую громаду. В результате трагических событий в вечность отошла ученица 10-А класса Лапаевского лицея имени Героя Украины Георгия Кирпы Анастасия Грицив вместе с родными. Это невыразимая боль и невосполнимая потеря для всего нашего сообщества... Этот день объявлен в Зимноводовской громаде Днем траура", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки на село Лапаевка во Львовской области в ночь на 5 октября погибла десятиклассница Анастасия Грицив.

Массированная атака РФ в ночь на 5 октября

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.

Также известно, что в результате вражеских обстрелов на Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.

Смотрите также: 15-летняя Анастасия Грицив погибла в результате массированной атаки РФ на Львовщину. ФОТО

Автор: 

обстрел (29849) траур (248) жертвы (2189) Львовская область (3031) Львовский район (115) Лапаевка (1)
Був сьогодні на цій вулиці - це армагедон! Вічна пам'ять загиблим.
05.10.2025 18:00 Ответить
В Лапаївке, из всех "военных" обьектов, только старый заброшенный асфальтный завод.
05.10.2025 18:07 Ответить
восхищённый болгарин™
@*********
3 года назад, 5 октября 2023 россия ударила искандером по кафе в селе Гроза Харьковской области, в котором проходили поминки по бойцу ВСУ. Погибло 59 человек.

Россия государство выродок, мразь, террорист, садист и убийца
05.10.2025 18:10 Ответить
05.10.2025 18:14 Ответить
Жінка і її донька родом із мого села.Мшана.Памятаю де вони жили(
05.10.2025 18:49 Ответить
 
 