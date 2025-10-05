День траура объявили в Зимноводской громаде на Львовщине из-за гибели семьи в результате российской атаки

В воскресенье, 5 октября, в Зимноводской громаде на Львовщине объявили День траура из-за гибели семьи в селе Лапаевка в результате вражеской атаки.

информирует Цензор.НЕТ.

"Страшная весть всколыхнула Зимноводскую громаду. В результате трагических событий в вечность отошла ученица 10-А класса Лапаевского лицея имени Героя Украины Георгия Кирпы Анастасия Грицив вместе с родными. Это невыразимая боль и невосполнимая потеря для всего нашего сообщества... Этот день объявлен в Зимноводовской громаде Днем траура", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки на село Лапаевка во Львовской области в ночь на 5 октября погибла десятиклассница Анастасия Грицив.

Массированная атака РФ в ночь на 5 октября

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.

Также известно, что в результате вражеских обстрелов на Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.

