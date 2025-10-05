Російський удар по Донеччині знищив відділення "Нової пошти": втрачено посилки на понад мільйон грн

Росія знищила відділення "Нової пошти" на Донеччині. В результаті обстрілу втрачено понад 400 посилок на загальну суму понад 1 млн грн.

Про це повідомляється в телеграм-каналі компанії без уточнення населеного пункту, де знаходиться відділення, інформує Цензор.НЕТ.

Атака була здійснена 5 жовтня близько 18:40. На момент влучання відділення було зачинене, тож жоден із працівників не постраждав, - йдеться у повідомленні поштового оператора.

У ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний удар прийшовся на Львівщину, - наголосили у Повітряних силах. Від російських обстрілів загинули 9 людей, 45 були травмовані.

