Російський удар по Донеччині знищив відділення "Нової пошти": втрачено посилки на понад мільйон грн

5 жовтня Росія обстріляла відділення Нової пошти

Росія знищила відділення "Нової пошти" на Донеччині. В результаті обстрілу втрачено понад 400 посилок на загальну суму понад 1 млн грн.

Про це повідомляється в телеграм-каналі компанії без уточнення населеного пункту, де знаходиться відділення, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: Росіяни вперше атакували Краматорськ дроном на оптоволокні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Атака була здійснена 5 жовтня близько 18:40. На момент влучання відділення було зачинене, тож жоден із працівників не постраждав, - йдеться у повідомленні поштового оператора. 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.  Основний удар прийшовся на Львівщину, - наголосили у Повітряних силах. Від російських обстрілів загинули 9 людей, 45 були травмовані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОБСЄ засудили масовану російську атаку на Україну: Росія повинна припинити свою агресивну війну

