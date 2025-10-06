Директора департамента КГГА подозревают в служебной халатности: переплата за спасательные автомобили составляет 11 миллионов гривен. ФОТО
Прокурорами Киевской городской прокуратуры директору Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщено о подозрении в служебной халатности при закупке специальных аварийно-спасательных машин для Киева и дополнительного оборудования на них.
Действия подозреваемой квалифицированы как ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия, сообщает Цензор.НЕТ.
Установлено, что в 2022 году Департамент муниципальной безопасности по завышенной стоимости закупил 6 специализированных автомобилей для столичных спасателей, а также дополнительное оборудование для них.
Указанными действиями территориальной громаде столицы нанесен ущерб на общую сумму почти 11 миллионов гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
