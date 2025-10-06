РУС
Директора департамента КГГА подозревают в служебной халатности: переплата за спасательные автомобили составляет 11 миллионов гривен. ФОТО

Прокурорами Киевской городской прокуратуры директору Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщено о подозрении в служебной халатности при закупке специальных аварийно-спасательных машин для Киева и дополнительного оборудования на них.

Действия подозреваемой квалифицированы как ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия, сообщает Цензор.НЕТ.

Установлено, что в 2022 году Департамент муниципальной безопасности по завышенной стоимости закупил 6 специализированных автомобилей для столичных спасателей, а также дополнительное оборудование для них.

Указанными действиями территориальной громаде столицы нанесен ущерб на общую сумму почти 11 миллионов гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

генпрокурор

Читайте: Разоблачен госслужащий, который за 36 тысяч долларов "помогал" избежать военного учета - прокуратура. ФОТО

КГГА (3012) Киев (26185) Офис Генпрокурора (2678)
Крадуть мільйонами. Менше ляма вже і за крадіжку не вважається
06.10.2025 14:21 Ответить
Без шуток. Чтоб вы знали. Прос....рать 11 лимонов и свалить по служебной халатности это высший класс. Это талант от бога. Такому не научат
06.10.2025 14:24 Ответить
От ні разу не було, щоб когось звинуватили в недоплаті...
06.10.2025 14:35 Ответить
Мабуть, міндічу з шурмою, збирав гроші на ракети фламінго???
06.10.2025 14:55 Ответить
 
 