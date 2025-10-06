УКР
Директора департаменту КМДА підозрюють у службовій недбалості: переплата за рятувальні авто становить 11 мільйонів гривень. ФОТО

Прокурорами Київської міської прокуратури директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спеціальних аварійно-рятувальних машин для Києва та додаткового обладнання на них.

Дії підозрюваної кваліфіковано як неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинили тяжкі наслідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Встановлено, що в 2022 року Департамент муніципальної безпеки за завищеною вартістю закупив 6 спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників, а також додаткове обладнання для них.

Вказаними діями територіальній громаді столиці завдано збитків на загальну суму майже 11 мільйонів гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

генпрокурор

Читайте: Викрито держслужбовця, який за 36 тисяч доларів "допомагав" уникнути військового обліку — прокуратура. ФОТО

Крадуть мільйонами. Менше ляма вже і за крадіжку не вважається
06.10.2025 14:21
Без шуток. Чтоб вы знали. Прос....рать 11 лимонов и свалить по служебной халатности это высший класс. Это талант от бога. Такому не научат
06.10.2025 14:24
От ні разу не було, щоб когось звинуватили в недоплаті...
06.10.2025 14:35
Мабуть, міндічу з шурмою, збирав гроші на ракети фламінго???
06.10.2025 14:55
 
 