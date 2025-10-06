Директора департаменту КМДА підозрюють у службовій недбалості: переплата за рятувальні авто становить 11 мільйонів гривень. ФОТО

Прокурорами Київської міської прокуратури директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спеціальних аварійно-рятувальних машин для Києва та додаткового обладнання на них.

Дії підозрюваної кваліфіковано як неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинили тяжкі наслідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Встановлено, що в 2022 року Департамент муніципальної безпеки за завищеною вартістю закупив 6 спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників, а також додаткове обладнання для них.

Вказаними діями територіальній громаді столиці завдано збитків на загальну суму майже 11 мільйонів гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

