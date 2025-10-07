Сутки на Донетчине: в результате российских обстрелов ранены 5 человек, повреждены 46 зданий. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье повреждено административное здание.

Краматорский район

В Лимане повреждена многоэтажка, в Лозовом - частный дом. В Славянске повреждены 8 многоэтажек и админздание. В Очеретино Александровской громады повреждены 3 трехэтажки, склад, 3 нежилых помещения и 10 гаражей. В Новодонецком повреждены дом, админздание и инфраструктура. В Андреевке поврежден дом и автомобиль. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 3 частных дома, 2 многоэтажки, админздание и хозяйственная постройка.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 домов. Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 145 человек, в том числе - 40 детей.

